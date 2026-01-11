ТСН в социальных сетях

Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 11 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • Житомирщина — БпЛА в направлении н.п Коростень.

  • Черниговщина — БпЛА мимо н.п. Карп, Макошино — в юго-западном направлении.

  • Группа БПЛА на севере Полтавщины — курсом на юг.

Ранее сообщалось, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.

Мы ранее информировали, что существует запрет на использование некоторых видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается.

