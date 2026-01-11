- Дата публикации
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
Житомирщина — БпЛА в направлении н.п Коростень.
Черниговщина — БпЛА мимо н.п. Карп, Макошино — в юго-западном направлении.
Группа БПЛА на севере Полтавщины — курсом на юг.
Ранее сообщалось, что Россия использовала межконтинентальную баллистику для удара по Львовщине не ради военного эффекта, а для продажи страха.
Мы ранее информировали, что существует запрет на использование некоторых видов вооружения над Киевом, поэтому в сложных погодных условиях эффективность защиты воздушного пространства столицы снижается.