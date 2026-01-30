Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 30 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.

Реклама

БпЛА в Харьковской области — в направлении н.п. Гути, курсом на юг.

Полтавщина — группа БпЛА курсом на днепропетровщину.

Днепропетровщина — БпЛА мимо Кринички, в южном направлении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области обломки российского беспилотника упали на территории детского сада, пока дети находились в укрытии.

Мы ранее информировали, что чрезвычайники вывели 16 человек из охваченной огнем 16-этажки в Днепре после атаки вражеского дрона.