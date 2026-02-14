Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 14 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга и востока.

БпЛА в направлении Запорожья с северо-восточного направления.

БпЛА на юге Днепропетровщины, курс Донецкой области.

БпЛА на севере Сумщины, в направлении н.п.Лебедин.

Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.

Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.