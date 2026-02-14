- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга и востока.
БпЛА в направлении Запорожья с северо-восточного направления.
БпЛА на юге Днепропетровщины, курс Донецкой области.
БпЛА на севере Сумщины, в направлении н.п.Лебедин.
Ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.
Мы ранее информировали, что в РФ научились дистанционно управлять полетом голубей с помощью мозговых имплантов.