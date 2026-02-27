Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

«Группы БпЛА по акватории Черного моря — курсом на Одесщину», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что в настоящее время в направлении региона двигаются около 12 вражеских ударных БпЛА.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к миру после того, как Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив сотни беспилотников и ракеты.

Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.