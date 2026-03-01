Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 1 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА в сторону Харькова с севера.

Несколько враждебных БПЛА в Харьковской области восточнее Харькова.

Вражеский БПЛА в р-не. н.п. Меня в направлении Чернигова.

Мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к миру после того, как Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив сотни беспилотников и ракеты.

Мы ранее информировали, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки российской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.