ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
57
Время на прочтение
1 мин

Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Черниговщина — БпЛА в направлении Макошиного.

Мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.

Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie