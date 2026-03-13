- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
БпЛА — в направлении Каменского/Днепра.
Харьковщина: БпЛА — курсом на Харьков, Старый Салтов, Печенеги.
Полтавщина: БпЛА — на Заводское, Миргород.
Мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что Россия может более активно применять модернизированные дроны «шахед» с реактивными двигателями.