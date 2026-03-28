Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 28 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

Группа БпЛА из Николаева — в сторону Одесщины.

Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину .

Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек .