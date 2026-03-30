Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА на севере и в центре Черниговской области — курсом на Холмы, Нежин.

БпЛА на востоке Сумщины — курсом на Бурынь, Конотоп.

БПЛА на севере и в центре Харьковщины — курсом на Чугуев, Лозовую.

БпЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье.

БпЛА на юге Кировоградщины — курсом на Бобринец.

Донетчина: БпЛА — курсом на Краматорск.

БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Горняцкое

Кировоградщина: БпЛА к югу от н.п.Петрово, курс — восточный.

Николаевщина: БпЛА — в направлении Баштанки.

БпЛА на Днепропетровщине курсом на Апостолово.

Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.