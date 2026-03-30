- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 30 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА на севере и в центре Черниговской области — курсом на Холмы, Нежин.
БпЛА на востоке Сумщины — курсом на Бурынь, Конотоп.
БПЛА на севере и в центре Харьковщины — курсом на Чугуев, Лозовую.
БпЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье.
БпЛА на юге Кировоградщины — курсом на Бобринец.
Донетчина: БпЛА — курсом на Краматорск.
БпЛА на востоке Днепропетровщины — курсом на Горняцкое
Кировоградщина: БпЛА к югу от н.п.Петрово, курс — восточный.
Николаевщина: БпЛА — в направлении Баштанки.
БпЛА на Днепропетровщине курсом на Апостолово.
Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.