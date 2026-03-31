Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА курсом на Кривой Рог с юга

БпЛА на Харьков с севера

БпЛА по акватории Черного моря сменил курс на Южное.

БпЛА на Житомир с севера

Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что в результате попадания российского дрона-камикадзе типа Shahed в центре Винницы погиб человек.