Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
«Вражеские БпЛА в Николаевской области, вектор движения Николаев», — говорится в заявлении военных.
Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по жилой застройке Харькова, в результате чего в нескольких многоэтажках были выбиты окна.