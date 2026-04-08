- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 8 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.
БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину
БпЛА в направлении г.Кривой Рог с юга
БпЛА в направлении Киевщины из Черниговщины
Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.
Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.
Мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по жилой застройке Харькова, в результате чего в нескольких многоэтажках были выбиты окна.