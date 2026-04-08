Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Украину в ночь на 8 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, востока и юга.

БпЛА на Сумщине, курс на Черниговщину

БпЛА в направлении г.Кривой Рог с юга

БпЛА в направлении Киевщины из Черниговщины

Также мониторинговые каналы сообщают о ряде единичных БПЛА в других регионах Украины.

Кроме того, в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по жилой застройке Харькова, в результате чего в нескольких многоэтажках были выбиты окна.