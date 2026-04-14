Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Украину в ночь на 14 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

БпЛА на севере Черниговщины, курс южный

БпЛА в Днепропетровской области (Никопольский район)

БпЛА курсом на Сумы с севера.

БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одесщину (Овидиополь).

Ситуация в Украине после пасхального перемирия

С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Реклама

В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.

13 апреля РФ обстреляла Днепровский район . Есть раненый человек и разрушение.

Реклама

Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.