Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Украина
89
1 мин

Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Украину в ночь на 14 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

  • БпЛА на севере Черниговщины, курс южный

  • БпЛА в Днепропетровской области (Никопольский район)

  • БпЛА курсом на Сумы с севера.

  • БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одесщину (Овидиополь).

Ситуация в Украине после пасхального перемирия

С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.

В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.

Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.

13 апреля РФ обстреляла Днепровский район . Есть раненый человек и разрушение.

Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.

