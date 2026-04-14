Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
БпЛА на севере Черниговщины, курс южный
БпЛА в Днепропетровской области (Никопольский район)
БпЛА курсом на Сумы с севера.
БпЛА по акватории Черного моря курсом на Одесщину (Овидиополь).
Ситуация в Украине после пасхального перемирия
С момента окончания пасхального перемирия россияне атаковали Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
В ночь на 13 апреля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками. В частности, в Черниговском районе в результате вражеской атаки повреждена энергетическая инфраструктура, без электроснабжения остались более 12 тысяч потребителей.
В Запорожской области раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города.
Из-за ночной атаки на объекте в Кропивницком районе возник пожар.
13 апреля РФ обстреляла Днепровский район . Есть раненый человек и разрушение.
Украина и Россия согласились на пасхальное перемирие. Однако 12 апреля россияне терроризировали украинцев.