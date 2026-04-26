Украина
236
1 мин

Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 26 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Группа БПЛА в Сумской области — курсом на Конотоп.

  • Киевщина БпЛА мимо Бровары — курсом на Киев.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия адаптирует тактику под мировой дефицит ракет-перехватчиков, пытаясь истощить нашу систему ПВО круглосуточными атаками.

Мы ранее информировали, что эксперт назвал причину массированных ударов по Украине, среди которых спешка России нанести сильные повреждения стране.

