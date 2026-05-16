Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Украину в ночь на 16 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Группа ударных БПЛА вошла в Запорожскую область — курс на Днепропетровске

Группы ударных БПЛА из Белгородской области входят в Сумскую область

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар беспилотникам по Индустриальному району Харькова, зафиксировано попадание в технический этаж девятиэтажного жилищного дома.

Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили беспилотником по зданию государственной налоговой в городе Новгород-Северский.

