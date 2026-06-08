Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 8 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и юга.

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Реактивный БпЛА мимо Павлограда — курсом на Днепр.

Сумщина: БпЛА — курсом на Путивль, Бурынь.

Одесщина: новые группы БПЛА с моря — на Залив, Сергеевку.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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