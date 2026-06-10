Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Группа БпЛА мимо Балаклеи — курс западный

БпЛА с севера Харьковщины — на Харьков

БпЛА из Полтавского района — курсом на Кременчуг.

БпЛА с северо-востока Сумщины — в направлении Шостки

БпЛА на юге Харьковщины — юго-западным курсом

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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