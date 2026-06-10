- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Группа БпЛА мимо Балаклеи — курс западный
БпЛА с севера Харьковщины — на Харьков
БпЛА из Полтавского района — курсом на Кременчуг.
БпЛА с северо-востока Сумщины — в направлении Шостки
БпЛА на юге Харьковщины — юго-западным курсом
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.
Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.