Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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БпЛА над городом Сумы

БпЛА — южнее Харькова (н.п. Южно-Покотиловка)

Ударный БпЛА с севера в направлении Харькова

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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