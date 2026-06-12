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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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124
Время на прочтение
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 12 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БПЛА на юге Харьковщины, курс юго-западный.

  • БпЛА курсом на г. Кривой Рог с юга.

  • БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс южный.

  • БпЛА курсом на г.Запорожье с юга.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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Дата публикации
Количество просмотров
124
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