Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 12 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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БПЛА на юге Харьковщины, курс юго-западный.

БпЛА курсом на г. Кривой Рог с юга.

БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины, курс южный.

БпЛА курсом на г.Запорожье с юга.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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