Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 14 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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БпЛА курсом на Болград с востока, курсом на Черноморск/Лиманку по АЧМ.

БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.

БпЛА курсом на Сумы с севера.

Днепропетровщина: БпЛА на западе области мимо Широкого северного курса.

БпЛА на севере Херсона, курс — западный.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.

Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.

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