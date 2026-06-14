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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БпЛА курсом на Болград с востока, курсом на Черноморск/Лиманку по АЧМ.
БпЛА в направлении Полтавы с северо-востока.
БпЛА курсом на Сумы с севера.
Днепропетровщина: БпЛА на западе области мимо Широкого северного курса.
БпЛА на севере Херсона, курс — западный.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российского БПЛА повреждены предприятие и жилмассив, обошлось без жертв.
Мы ранее информировали, что ВСУ поразили российские пункты управления, базы БПЛА и личный состав.