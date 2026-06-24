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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 24 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
Ударные БПЛА на востоке Днепропетровской области курсом на Павлоград.
Ударный БПЛА на Харьков с севера.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.
Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.