Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 26 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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БПЛА на юге Харьковщины, курс на н.п.Лозовая.

БпЛА в Житомирской области в направлении г. Коростень.

БпЛА курсом на Сумы с севера.

БпЛА в Полтавской области курсом на г.Кременчуг.

БПЛА на юге Сумщины курс Полтавщина.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.

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