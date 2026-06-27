Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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«Угроза применения ударных БПЛА для Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей», — говорится в сообщении ПС.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе из-за атаки российского беспилотника на пляже погибла 26-летняя Дарья Кравченко.

Мы ранее информировали, что Армия РФ сбросила шесть авиабомб на Сумскую общину, в результате чего пострадали.

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