Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 13 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.

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Сумщина: БпЛА севернее Конотопа, курс — переменный и в направлении Глухова с северо-востока.

БпЛА — в направлении Николаева с юга.

Группа БпЛА по акватории Черного моря — курсом на юг Одесщины (Национальный парк «Тузловские лиманы»).

Реактивные БпЛА из акватории Черного моря — в направлении Черноморска.

Реактивный БпЛА — в направлении Мены/Сосницы.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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