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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 14 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.

  • Группы БпЛА в Одесской области — курсом на Белгород-Днестровский, группа БпЛА курсом на Сергеевку.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
3
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