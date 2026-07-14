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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 14 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга.
Группы БпЛА в Одесской области — курсом на Белгород-Днестровский, группа БпЛА курсом на Сергеевку.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.
Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.