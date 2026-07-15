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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 15 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.
Реактивный БпЛА в направлении н.п.Татарбунары в Одесской области.
БпЛА мимо Лебедин в Сумской области, курс на запад.
БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс на север.
БпЛА на Днепр с запада.
БПЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину.
БПЛА на востоке Харьковщины, курс на запад.
БпЛА на н.п.Заводское Полтавской области с севера.
БпЛА в направлении Харькова с севера.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.
Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.