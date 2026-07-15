Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 15 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

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Реактивный БпЛА в направлении н.п.Татарбунары в Одесской области.

БпЛА мимо Лебедин в Сумской области, курс на запад.

БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс на север.

БпЛА на Днепр с запада.

БПЛА на юге Сумщины, курс на Полтавщину.

БПЛА на востоке Харьковщины, курс на запад.

БпЛА на н.п.Заводское Полтавской области с севера.

БпЛА в направлении Харькова с севера.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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