Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 19 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

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«Группа БпЛА — на Запорожье с востока», — говорится в сообщении.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесщины, в результате чего погиб один человек.

Мы ранее информировали, что россияне массированно атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего погиб человек.

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