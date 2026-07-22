Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 22 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

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Сумщина: БпЛА – на Сумы, Шостку, Ромны.

Черниговщина: БпЛА – курсом на Нежин.

Полтавщина: БпЛА - на Кременчуг.

БпЛА - курсом на Запорожье.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной террористический удар дроном по пассажирскому поезду. в Запорожской области .

Мы ранее информировали, что россияне увеличили количество авиаударов, КАБов и беспилотников в Харьковской области. По словам военного, новая тактика направлена на изоляцию района боевых действий .

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