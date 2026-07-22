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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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57
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 22 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.

  • Сумщина: БпЛА – на Сумы, Шостку, Ромны.

  • Черниговщина: БпЛА – курсом на Нежин.

  • Полтавщина: БпЛА - на Кременчуг.

  • БпЛА - курсом на Запорожье.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной террористический удар дроном по пассажирскому поезду. в Запорожской области .

Мы ранее информировали, что россияне увеличили количество авиаударов, КАБов и беспилотников в Харьковской области. По словам военного, новая тактика направлена на изоляцию района боевых действий .

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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