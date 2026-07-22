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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 22 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
Сумщина: БпЛА – на Сумы, Шостку, Ромны.
Черниговщина: БпЛА – курсом на Нежин.
Полтавщина: БпЛА - на Кременчуг.
БпЛА - курсом на Запорожье.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
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Мы ранее информировали, что россияне увеличили количество авиаударов, КАБов и беспилотников в Харьковской области. По словам военного, новая тактика направлена на изоляцию района боевых действий .