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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 23 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, севера и востока.
БпЛА на севере Полтавской области, курс на Миргород
БпЛА на Черниговщине, мимо н.п.Макошино, курс на запад
Реактивные БпЛА из Черного моря, курс на Одесщину, (направление Южное/Одесса)
БпЛА из Черного моря на юг Одесщины
Реактивные БПЛА на Одессу
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли очередной террористический удар дроном по пассажирскому поезду. в Запорожской области.
Мы ранее информировали, что россияне увеличили количество авиаударов, КАБов и беспилотников в Харьковской области. По словам военного, новая тактика направлена на изоляцию района боевых действий.