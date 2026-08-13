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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 13 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.
Группа БпЛА к югу Одесщины (Татарбунары).
Запорожье – БпЛА в направлении города.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска все чаще применяют реактивные дроны для атак на юг Украины, однако в ВМС подчеркивают, что такие цели можно сбивать.
Мы ранее информировали, что украинские пограничники установили рекорд на Черниговщине, сбив вражеский разведывательный беспилотник на высоте почти семь километров.