Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.

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Полтавщина: группа БпЛА — курсом на Лубны.

Группа БпЛА из Херсона — на Николаевщину, курсом на Снегиревку.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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