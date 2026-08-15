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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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69
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и юга.

  • Полтавщина: группа БпЛА — курсом на Лубны.

  • Группа БпЛА из Херсона — на Николаевщину, курсом на Снегиревку.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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