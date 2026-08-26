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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 26 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Харьков: БпЛА в направлении города с востока
Запорожье: БпЛА в направлении города с юга
БпЛА на Днепропетровщине по направлению г.Павлоград.
БпЛА по акватории Черного моря курсом на юг Одесщины (Вилково)
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.