Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 27 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Реклама

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

Реклама

Виннитчина: реактивный БпЛА через Тульчин, Рахны-Лесные, курс — западный.

Киевщина — реактивные БПЛА на Богуслав, Мироновку из Черкасщины.

Реактивный БпЛА в Винницкой области — курсом на Тростянец Ладыжин.

Николаевщина: реактивный БпЛА — мимо Новый Буг курсом на Кировоградщину.

Запорожье: БпЛА в направлении города с юга.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

Новости партнеров

Новости партнеров