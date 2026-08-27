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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Виннитчина: реактивный БпЛА через Тульчин, Рахны-Лесные, курс — западный.
Киевщина — реактивные БПЛА на Богуслав, Мироновку из Черкасщины.
Реактивный БпЛА в Винницкой области — курсом на Тростянец Ладыжин.
Николаевщина: реактивный БпЛА — мимо Новый Буг курсом на Кировоградщину.
Запорожье: БпЛА в направлении города с юга.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.