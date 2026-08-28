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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 28 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
Группы ударных БпЛА западнее Очакова северным курсом;
Группы ударных БПЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровска;
Ударные БпЛА в Татарбунарском районе по западному курсу.
Реактивный БПЛА на Бровары северо-западным курсом.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска .
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины .