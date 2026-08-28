Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 28 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.

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Группы ударных БпЛА западнее Очакова северным курсом;

Группы ударных БПЛА из Черного моря в направлении Белгород-Днестровска;

Ударные БпЛА в Татарбунарском районе по западному курсу.

Реактивный БПЛА на Бровары северо-западным курсом.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска .

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины .

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