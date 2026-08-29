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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 29 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и севера.
Запорожье: реактивный БпЛА в направлении города с юга
БпЛА на юге Одесщины, курс н.п.Килия
БпЛА на юге Одесщины, курс н.п.Измаил
Новая группа реактивных БПЛА на Черниговщине, курс Киевщина
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.