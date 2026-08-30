Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 30 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

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БПЛА на востоке Харьковщины, курс на запад.

БПЛА на востоке Киевщины, курс на юг.

Реактивные БПЛА в направлении Кременчуга с востока.

БпЛА в направлении Днепра с востока.

БПЛА на Полтаву с востока.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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