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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 30 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

  • БПЛА на востоке Харьковщины, курс на запад.

  • БПЛА на востоке Киевщины, курс на юг.

  • Реактивные БПЛА в направлении Кременчуга с востока.

  • БпЛА в направлении Днепра с востока.

  • БПЛА на Полтаву с востока.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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