Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину в ночь на 31 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

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Реактивный БпЛА в Житомирской области, курс н.п.Овруч.

Реактивные БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

Реактивный БпЛА на границе Одесской и Николаевской областей движется в северо-западном направлении.

Реактивный БпЛА над Киевским водохранилищем двигается в направлении Киева.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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