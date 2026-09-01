Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 1 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

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БПЛА на западе Николаевщины, курс на юг;

БПЛА на юге Черниговщины, курс на юг;

БПЛА на востоке Харьковщины, курс на юг и север;

БпЛА с запада Херсона в Черное море.

БпЛА в Одесской области, между Заливом и Черноморском с моря.

БпЛА в направлении Запорожья и Харькова с юга.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что Россия целенаправленно выжигает границу Украины с Молдовой, зачем кафиры атакуют пункты пропуска.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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