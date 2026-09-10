Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

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Реактивный БпЛА севернее Дымера курс южный по направлению к Киеву.

Ударные БПЛА на Кривой Рог с юга.

Реактивный БПЛА над городом Киев!

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок.

Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар.

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