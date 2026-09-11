Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 11 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

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Реактивный БпЛА севернее Одессы возвращает вектор движения на Одессу.

Баражирующие боеприпасы типа «Бандероль» Полтавской области в направлении Кременчуга и Черкасс.

Ударные БПЛА на Павлограде с востока.

Ударный БпЛА в г. Переяславе курсом на Борисполь.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок .

Мы ранее информировали, что Россия ударила беспилотником по торгово-развлекательному центру в Сумах, в результате чего здание потерпело разрушения, там вспыхнул пожар .

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