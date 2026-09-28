Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину утром 28 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

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Реактивный БпЛА курсом на Житомир с юга.

Виннитчина: реактивный БпЛА мимо Вапнярки в направлении Тыврова/Жмеринки.

Реактивные БпЛА из Черкасской области в направлении юга Киевщины.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.

Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.

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