Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину с утра 29 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

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Днепропетровщина: реактивный БпЛА на западе области мимо Широкого северного курса.

Реактивный БпЛА на юг Николаевщины из акватории Черного моря

Реактивный БПЛА в районе н.п.Гончаровское (Черниговщина) курсом на Киевщину.

Группа ударных БпЛА вектор движения на Павлоград с востока.

Группа БПЛА на юге Одесщины — курсом на Болград, Катлабуг.

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.

Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.

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