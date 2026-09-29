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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину с утра 29 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Днепропетровщина: реактивный БпЛА на западе области мимо Широкого северного курса.
Реактивный БпЛА на юг Николаевщины из акватории Черного моря
Реактивный БПЛА в районе н.п.Гончаровское (Черниговщина) курсом на Киевщину.
Группа ударных БпЛА вектор движения на Павлоград с востока.
Группа БПЛА на юге Одесщины — курсом на Болград, Катлабуг.
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские «Шахеды» ударили по больнице и подстанциям скорой помощи в Запорожье.
Мы ранее информировали, что в трех районах Киевской области из-за утренней атаки вражеских беспилотников повреждены 11 гражданских объектов, на местах работают спасатели и экстренные службы.