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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 28 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Реактивные БпЛА из Брянской области — на север Черниговщины;
ударный БпЛА на Черкассы;
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К».
Мы ранее информировали, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БпЛА Герань-4, который враг начал применять на фронте.