Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину ночью 28 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Реактивные БпЛА из Брянской области — на север Черниговщины;

ударный БпЛА на Черкассы;

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К».

Мы ранее информировали, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БпЛА Герань-4, который враг начал применять на фронте.

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