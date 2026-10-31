Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину ночью 31 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

Реклама

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

Реклама

БПЛА на Харьков с востока.

Черниговщина: Реактивный БПЛА курсом на Прилуки.

Днепропетровщина: Реактивный БПЛА курсом на Самар/Днепр.

Днепропетровщина: Реактивный БПЛА курсом на Павлоград.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска применили против Украины новую модификацию реактивного беспилотника "Герань-5 К5-К" .

Мы ранее информировали, что военная разведка Украины опубликовала интерактивную 3D-модель и полные технические характеристики нового российского реактивного БпЛА Герань-4, который враг начал применять на фронте .

Новости партнеров

Новости партнеров