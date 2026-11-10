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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 10 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга и востока.
БпЛА в Херсонской области, курс Николаевщина.
Группа реактивных БПЛА курсом на Жашков.
Винницкая область: реактивные БпЛА курсом на Погребище.
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы.