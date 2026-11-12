Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 12 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Реактивные БпЛА из Черного моря в направлении Николаева (Очаков)

Реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом западнее.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы.

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