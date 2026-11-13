Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

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Украину ночью 13 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Черниговщина: Реактивный БпЛА мимо Славутича, курс южный.

Киевщина: Реактивный БПЛА курсом на Дымер.

Николаевщина: Реактивный БПЛА курсом на Вознесенск.

Реактивные БПЛА на севере Киевщины, курс на н.п. Иванков.

Реактивные БПЛА на западе Киевской области, курс на Житомирщину (Черняхов).

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы.

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