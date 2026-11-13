- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 13 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
Черниговщина: Реактивный БпЛА мимо Славутича, курс южный.
Киевщина: Реактивный БПЛА курсом на Дымер.
Николаевщина: Реактивный БПЛА курсом на Вознесенск.
Реактивные БПЛА на севере Киевщины, курс на н.п. Иванков.
Реактивные БПЛА на западе Киевской области, курс на Житомирщину (Черняхов).
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками.
Мы ранее информировали, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы.