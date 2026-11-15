Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину ночью 15 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Реактивный БпЛА мимо Канев Черкасской области — Киевщины

Киевщина: Реактивный БпЛА на Украине

Реактивный БпЛА из Брянской обл., РФ - на Черниговщину

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали Кременчуг Полтавской области ударными беспилотниками .

Мы ранее информировали, что в Хмельницком в результате атаки российского дрона повреждены жилые дома. Один человек получил травмы .

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