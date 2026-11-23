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Украину ночью 23 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Реактивный БПЛА из Черниговщины на север Киевщины.

Реактивный БпЛА из Киевщины на петухе Житомирщины курс западный.

Группа ударных БпЛА с Черного моря в направлении озера Сасык вектор движения на Татарбунарах.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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