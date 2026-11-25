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Украину ночью 25 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

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Реактивный БпЛА на Запорожье с юга.

Кировоградщина: реактивный БПЛА курсом на Новомиргород.

Днепропетровщина: реактивные БПЛА на севере и юге области — курсом на Царичанку, Кривой Рог.

Реактивный БпЛА из Киевщины — на Житомирщину, курсом на Малин.

Реактивные БПЛА на Запорожье с востока и запада.

Реактивный БПЛА из Черкасской области — на Киевщину, курсом на Белую Церковь.

Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.

Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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