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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 25 ноября октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
Реактивный БпЛА на Запорожье с юга.
Кировоградщина: реактивный БПЛА курсом на Новомиргород.
Днепропетровщина: реактивные БПЛА на севере и юге области — курсом на Царичанку, Кривой Рог.
Реактивный БпЛА из Киевщины — на Житомирщину, курсом на Малин.
Реактивные БПЛА на Запорожье с востока и запада.
Реактивный БПЛА из Черкасской области — на Киевщину, курсом на Белую Церковь.
Мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других регионах Украины.
Ранее сообщалось, что воздушные силы обнародовали видео, на котором истребитель Mirage 2000 сбивает реактивный беспилотник с бортовой авиационной пушки.
Мы ранее информировали, что шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.